Скелетированные останки обнаружили на востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "Прокуратура МОСКВЫ"

Скелетированные останки человека обнаружили во время земельных работ на участке недалеко от улицы Большой Черкизовской. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного главка СК РФ.

Отмечается, что Преображенский межрайонный следственный отдел СУ по ВАО ГСУ СК РФ по Москве проводит доследственную проверку по данному факту.

На данный момент выполняются проверочные мероприятия, которые направлены на установление всех обстоятельств инцидента. Также назначена судебно-медицинская экспертиза. Процессуальное решение примут по результатам проверки.

Ранее скелетированные останки неизвестного человека обнаружили в парке в районе Строгино на северо-западе Москвы. Сообщалось о процессуальной проверке.

До этого ребенок нашел скелетированные останки человека и фрагменты его одежды возле школы в Серпухове. Уточнялось, что следователи проверяют информацию о том, что останки могут принадлежать мужчине 1974 года рождения.



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