Ребенок обнаружил скелет мужчины возле школы в Серпухове

Фото: Следственный комитет РФ

Ребенок нашел скелет человека возле школы в Серпухове, сообщается в телеграм-канале следственного управления Следственного комитета РФ по Московской области. Про данному факту проводится проверка.

По данным следствия, 7 ноября недалеко от школы, расположенной в Серпухове, несовершеннолетний обнаружил скелетированные останки человека и фрагменты его одежды. При визуальном осмотре останков каких-либо повреждений не установлено.

Сотрудники СК уже осмотрели место происшествия и назначили судебно-медицинскую экспертизу. Кроме того, следователи проверяют информацию о том, что обнаруженные останки могут принадлежать мужчине 1974 года рождения.

Ранее столичная прокуратура сообщила, что тело женщины 1957 года рождения нашли в Большом Ангарском пруду в Дмитровском районе на севере Москвы. Эксперты не обнаружили на теле погибшей признаков насильственной смерти. Прокуратура намерена выявить точную причину смерти женщины по результатам судмедэкспертизы.

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