Дело завели после падения снега с крыши в Самаре, из-за которого погибла женщина

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Уголовное дело возбудили следователи после происшествия со сходом снега с крыши дома в Самаре, в результате которого погибла женщина. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.

Инцидент произошел вечером 28 марта на улице Металлистов. Снег с крыши многоквартирного дома упал на проходящих женщин. Одна из них скончалась на места, второй потребовалась госпитализация.

"На месте происшествия работает следственная группа, выясняются все обстоятельства происшествия и причины ему предшествующие", – говорится в сообщении.

Ранее жительницу Кировской области завалило снегом с крыши ее дома, в результате чего она погибла. Снежная масса обрушилась на 36-летнюю женщину в деревне Салтыки Кирово-Чепецкого района из-за неосторожности при уборке снега.