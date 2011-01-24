Флора и фауна: 300 кг гашиша замаскировали под морепродукты из Латвии

Подмосковные таможенники изъяли крупную партию гашиша. Наркотик пытались ввезти в Россию под видом морепродуктов из Латвии. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.
Фура была остановлена в районе Волоколамска. В ходе осмотра полостей грузового отсека таможенники обнаружили пакеты с пластичным веществом коричневого цвета – гашишем. Общий вес партии составил 300 килограммов.
В пресс-службе отметили, что фура направлялась на один из складских комплексов Московской области.
В настоящий момент правоохранители устанавливают организаторов перевозки. В операции по пресечению поставки гашиша, помимо таможенников, участвовали сотрудники глава МВД РФ по контролю за оборотом наркотиков.
27 марта полицейские задержали в Балашихе 32-летнего уроженца Средней Азии. При обыске его автомобиля правоохранители обнаружили четыре килограмма героина. Против него возбудили уголовное дело по ст. 228.1 УК РФ ("Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов"). Ему грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.
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