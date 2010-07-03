В Балашихе задержали мужчину с 4 кг героина

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов
Полицейские задержали в подмосковной Балашихе 32-летнего приезжего с четырьмя килограммами героина. Об этом сообщила начальник пресс-службы регионального ГУ МВД Татьяна Петрова.
Она отметила, что уроженца Средней Азии задержали у одного из домов на Вишняковском шоссе. Правоохранители обнаружили в его автомобиле пакет с неизвестным веществом. Экспертиза установила, что изъятое являлось героином. Общий вес наркотика составил более четырех килограммов.
Подозреваемый заключен под стражу. Против него возбудили уголовное дело по ст. 228.1 УК РФ ("Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов"). Ему грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.
В середине марта полицейские задержали на станции Москва-Пассажирская-Павелецкая 33-летнего жителя Каширы за административное правонарушение.
Мужчину доставили в дежурную часть, где при досмотре у него изъяли около 100 граммов героина. Против задержанного возбудили уголовное дело.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.