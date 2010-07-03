В Балашихе задержали мужчину с 4 кг героина

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов

Полицейские задержали в подмосковной Балашихе 32-летнего приезжего с четырьмя килограммами героина. Об этом сообщила начальник пресс-службы регионального ГУ МВД Татьяна Петрова.

Она отметила, что уроженца Средней Азии задержали у одного из домов на Вишняковском шоссе. Правоохранители обнаружили в его автомобиле пакет с неизвестным веществом. Экспертиза установила, что изъятое являлось героином. Общий вес наркотика составил более четырех килограммов.

Подозреваемый заключен под стражу. Против него возбудили уголовное дело по ст. 228.1 УК РФ ("Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов"). Ему грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

В середине марта полицейские задержали на станции Москва-Пассажирская-Павелецкая 33-летнего жителя Каширы за административное правонарушение.

Мужчину доставили в дежурную часть, где при досмотре у него изъяли около 100 граммов героина. Против задержанного возбудили уголовное дело.

