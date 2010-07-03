Неизвестный открыл стрельбу на улице в Сиэтле

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Мужчина открыл огонь по людям, находившимся в автомобилях и автобусе на улице в американском городе Сиэтл (штат Вашингтон), пишет газета The Seattle Times.

По данным полиции, два человека погибли, еще три получили ранения. Стрелявший пытался угнать машину, однако был задержан. Мотивы преступления пока неизвестны.

22 марта стало известно, что террориста, совершившего нападение на две мечети в новозеландском Крайстчерче, приговорят к пожизненному заключению.