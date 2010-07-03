Утрехтского стрелка оставили под стражей на две недели

Мужчина, устроивший стрельбу в трамвае в Утрехте, остается под стражей на две недели. Соответствующее решение принял окружной суд Центральных Нидерландов.
В решении суда указывается, что 37-летний мужчина подозревается в открытии стрельбы с террористическими целями. Кроме того, ему запрещено общаться с кем-либо, кроме адвоката, уточняет ТАСС.
Инцидент произошел 18 марта. Стрельбу в трамвае открыл мужчина турецкого происхождения по имени Гекмен Таныш. В результате погибли три человека, еще трое получили ранения.
Подозреваемый скрылся с места преступления, однако его удалось вычислить по записям с камер видеонаблюдения. Помимо Таныша, были задержаны еще два человека.
По информации турецких СМИ, стрелок ранее участвовал в боевых действиях в Чеченской Республике. Его также арестовывали за причастность к террористической группировке "Исламское государство", запрещенной в РФ.
При обыске его автомобиля правоохранители обнаружили записку, содержание которой позволяет предполагать, что стрельба в трамвае было терактом. Кроме того, пока не удалось установить, что Таныш был знаком с кем-либо из жертв. Следствие также рассматривает и другие версии произошедшего.
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