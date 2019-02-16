Пять человек погибли в результате стрельбы в США

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Фото: Zuma/TASS

Стрельба произошла в здании компании Henry Pratt в американском городе Аврора, штат Иллинойс.

В результате погибли четыре человека. Позже стрелка ликвидировали правоохранители.

В ходе операции были ранены пять офицеров полиции, передает "Комсомольская правда".

По предварительным данным, нападавшим оказался сотрудник компании.

Президент США Дональд Трамп в Twitter выразил соболезнования семьям погибших.