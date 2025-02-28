В Приморье арестован подозреваемый в педофилии в отношении школьницы

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Житель Приморья, который подозревается в непристойных действиях в отношении 9-летней школьницы, арестован. Об этом пресс-служба СУ СК России по Приморскому краю сообщила в телеграм-канале.

По данным регионального УМВД, в приморской Находке задержали 42-летнего местного жителя. Как указали в полиции, директор одной из городских школ рассказал о неизвестном мужчине, который совершил действия сексуального характера в отношении девочки. Это было выявлено при просмотре камер видеонаблюдения.

Возбуждено уголовное дело, по ходатайству следователя фигурант взят под стражу.

Между тем в Москве следствие предъявило обвинение мужчине по делу о развратных действиях в отношении 14-летней. По версии правоохранителей, инцидент произошел 20 февраля около подъезда жилого дома на Новорогожской улице. О случившемся девочка рассказала родителям, после чего они обратились в полицию.