Потери армии Израиля с начала обострения конфликта превысили 580 человек

Фото: ТАСС/Ariel Schalit/AP

Потери израильской армии в боях с радикальным палестинским движением ХАМАС с начала обострения конфликта достигли 582 человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на армейскую пресс-службу.

Согласно последней информации, еще двое израильских военнослужащих погибли 27 февраля на севере сектора Газа. Кроме того, семеро получили серьезные ранения.

Накануне президент США Джо Байден заявил, что надеется на достижение соглашения о прекращении огня в секторе Газа к следующему понедельнику, 4 марта.

По словам американского лидера, его помощник по нацбезопасности Джейк Салливан сообщает о том, что стороны близки к данному соглашению, однако работа в этом направлении еще не окончена.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился в октябре прошлого года. Сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет, а боевики радикального палестинского движения ХАМАС атаковали приграничные районы и взяли в заложники военных и мирных жителей. Армия обороны Израиля в ответ на это начала проведение операции "Железные мечи".

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