Прокуратура направила в суд дело в отношении москвички, зарезавшей своего сына

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Прокуратура направила в суд дело в отношении москвички, которая в марте прошлого года зарезала своего сына. Соответствующая информация появилась на официальном сайте столичного надзорного ведомства.

"Утром 13 марта 2022 года женщина, находясь в квартире, расположенной на улице Средняя Первомайская, совместно со своим сыном 2019 года рождения, поискав на кухне ножи, нанесла малолетнему не менее девяти травмирующих воздействий по голове, туловищу и конечностям", – говорится в материале.

Мальчик умер от полученных колото-резаных ранений. Специалисты зафиксировали повреждение головного мозга.

Женщина прошла экспертизу, в результате которой стало понятно, что она в момент убийства своего ребенка не осознавала, что делает.

Уголовное дело направили в Московский городской суд. Женщина заключена под стражу.

Ранее в Москве был задержан мужчина, который зарезал оппонента осколком тарелки в кафе на востоке города.

Инцидент произошел в ночь на 5 февраля на Сокольнической площади. Между посетителями произошел конфликт, в результате чего один из гостей заведения нанес осколком тарелки другому посетителю резаные раны, в том числе шеи. Днем 34-летний мужчина явился в органы полиции с повинной, он задержан.



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