В Москве арестовали мужчину за истязание пасынка до ампутации пальцев

Фото: телеграм-канал "Следком"

Мужчину арестовали за истязание пасынка на юго-западе Москвы. Об этом сообщили в телеграм-канале столичного Следственного комитета.

"Зюзинским районным судом города Москвы удовлетворено ходатайство следствия об избрании обвиняемому в истязании ребенка на юго-западе Москвы меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", – сообщили в ведомстве.

Ранее следствие возбудило уголовное дело по факту истязания ребенка отчимом. Установлено, что в январе 2023 года мальчик поступил в медучреждение с телесными повреждениями, которые привели к ампутации нескольких пальцев.

Следствие установило, что мальчик жил в семье с отчимом. На почве неприязни мужчина постоянно физически и морально причинял вред ребенку.

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