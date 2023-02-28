Движение в Гагаринском тоннеле затруднено из-за ДТП

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Несколько автомобилей столкнулись в Гагаринском тоннеле на внешней стороне Третьего транспортного кольца, сообщает Дептранс Москвы.

Из-за ДТП движение транспорта там затруднено. На месте происшествия работают оперативные службы города. Водителей просят выбирать пути объезда.

Подробности аварии уточняются. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее массовая авария произошла на трассе М-11 в Новгородской области. Там столкнулся по меньшей мере 41 автомобиль. В результате пострадали 14 человек, еще одна женщина погибла.



Больше 40 автомобилей столкнулись на трассе М-11 в Новгородской области

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