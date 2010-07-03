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10:52

Вылетевший из Уфы в Москву самолет вернулся из-за отказа двигателя

происшествия транспорт

10:52

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Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Самолет компании Utair, следовавший рейсом Уфа – Внуково, вернулся в уфимский аэропорт из-за технической неисправности. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта.

По информации пресс-службы, после взлета экипаж рейса UT-364 проинформировал диспетчера о технической неисправности воздушного судна. Спустя примерно 20 минут самолет благополучно приземлился в аэропорту "Уфа". Как уточнил собеседник агентства, на борту находились более 120 пассажиров. Их уже отправили в Москву резервным бортом.

По словам зампрокурора уфимской транспортной прокуратуры Александра Морозова, воздушное судно вернулось в Уфу из-за отказа левого двигателя. Обнаружив неисправность, командир сумел успешно посадить лайнер на одном двигателе, обошлось без жертв и пострадавших, добавил Морозов. Уфимская транспортная прокуратура начала проверку обстоятельств этого инцидента.

В авиакомпании Utair не стали уточнять причины возвращения рейса в аэропорт Уфы, отметив лишь, что посадка прошла штатно.

Накануне при посадке во Внукове у самолета компании Azur Air треснуло лобовое стекло в кабине пилотов. После ЧП лайнер временно отстранили от полетов. В результате случившегося никто не пострадал.

происшествия транспорт

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