Лобовое стекло треснуло при посадке самолета во Внукове

Фото: ТАСС/Интерпресс/Сергей Вершинин

У Boeing 767 после посадки в столичном аэропорту Внуково треснул внешний слой лобового стекла кабины пилотов, передает телеканал Москва 24.

По предварительным данным, это произошло при заруливании воздушного судна. Лайнер временно отстранили от полетов, чтобы заменить стекло.

В результате случившегося никто не пострадал. Известно, что самолет принадлежит авиакомпании Azur Air.