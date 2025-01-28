В Берлине по подозрению в сборе средств для группировки ИГ задержан россиянин

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В Берлине по подозрению в сборе средств для группировки "Исламское государство" (запрещенная в РФ террористическая организация) задержали россиянина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Генпрокуратуру Германии.

"Генпрокуратура ФРГ распорядилась сегодня на основании ордера на арест, выданного следственным судьей Верховного суда ФРГ, задержать в Берлине российского гражданина Зелимхана Д." – отмечает надзорное ведомство.

В ГП ФРГ подчеркнули, что задержанный подозревается "в членстве в преступной организации, оказании поддержки террористической организации за рубежом, а также нарушениях закона о внешнеэкономической деятельности".

Ранее в разведке ФРГ заявили, что запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство провинции Хорасан" (ИГПХ) могла использовать Украину для переброски сторонников в страны Запада в 2023 году.

По мнению главы ведомства по охране Конституции Германии Томаса Хальденванга, ИГПХ сейчас является самой опасной среди схожих террористических группировок. В качестве примеров ее члены рассматривают теракты в парижском театре "Батаклан" или метро Брюсселя.