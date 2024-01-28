Российские ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью – МО РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью. Об этом сообщили в министерстве обороны России.

Сообщается, что около 16:00 была над Белгородской областью была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением беспилотника самолетного типа по объектам на территории России.

"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", – говорится в сообщении ведомства.

Ранее стало известно, что за прошедшие сутки ВСУ обстреляли пять приграничных районов Белгородской области 43 снарядами, включая шесть устройств с дронов. Пострадавших в результате украинских атак нет.

До этого этого системы ПВО сбили БПЛА самолетного типа над селом Ближним в Белгородском районе. Пострадавших и разрушений не было.