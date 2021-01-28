Два человека погибли в аварии на трассе в Кузбассе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Авария произошла на трассе в Таштагольском районе Кемеровской области. В результате ДТП погибли два человека, еще двое пострадали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГИБДД региона.

"В 16:33 (12:33 по московскому времени) на автомобильной дороге Кузедеево – Мундыбаш – Таштагол водитель автомобиля Suzuki, совершая обгон, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, в результате чего совершил столкновение со встречным транспортным средством Honda", – сообщили представители ведомства.

Водители обеих иномарок получили смертельные травмы. Погибшими оказались мужчины 1950 и 1991 года рождения.

Как уточнил представитель регионального центра медицины катастроф Антон Дужик, пострадавшие в ДТП мужчина и женщина доставлены в больницу. Они находятся в тяжелом состоянии.

Причина аварии в настоящий момент неизвестна.

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