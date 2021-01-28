Три человека пострадали при пожаре на пороховом заводе в Перми

Фото: скриншот видео vk.com/Пермь Лайф

Пожар произошел на пороховом заводе в Перми, три человека пострадали и направлены в ожоговый центр. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

"По предварительным данным, в происшествии пострадало три человека (все – мужчины). В данный момент они госпитализируются в ожоговый центр. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь", – заявили в министерстве.

Ранее пожар произошел в частном доме во Владимирской области на площади 40 квадратных метров. В результате возгорания погибли три человека. В настоящее время устанавливаются причины произошедшего.