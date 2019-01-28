Арестован подозреваемый в поджоге подростка на северо-западе Москвы

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Суд арестовал подростка, который подозревается в поджоге сверстника в подъезде дома в Москве. Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

"В рамках расследования уголовного дела следователями получены данные о причастности к поджогу несовершеннолетнего, 16-летнего подростка, который находился совместно с потерпевшим в подъезде жилого дома", – передает ТАСС ее сообщение.

Сейчас подозреваемый заключен под стражу. Пострадавший школьник в понедельник, 28 января, умер в реанимации от полученных ожогов.

Инцидент произошел вечером 24 января. Группа школьников находились в подъезде жилого дома по улице Берзарина. На месте происшествия была найдена пустая канистра с характерным для керосина запахом.

Пострадавшего доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Расследование контролирует уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович.