Подросток едва не сгорел заживо на северо-западе столицы

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

В НИИ скорой помощи имени Склифосовского доставлен 15-летний подросток с ожогами 98 процентов тела. Возбуждено уголовное дело об "Умышленном причинении тяжкого вреда здоровью". Информация опубликована на сайте СК РФ.

Юноша пострадал вечером 24 января в подъезде жилого дома по улице Берзарина, где он был в компании двух приятелей. Его незамедлительно доставили в больницу. Следователи на месте происшествия нашли пустую канистру с характерным для керосина запахом.

Источник РИА Новости сообщил, что подростки, по их словам, баловались с керосином, пострадавший сам пролил его на себя. Его приятели утверждают, что не видели момент возгорания.

В справочной медучреждения Агентству "Москва" сообщили, что подросток сейчас находится в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких. Его состояние оценивается как тяжелое.