Получивший ожоги 98% тела подросток скончался

Фото: скриншот телеканала Москва 24

15-летний подросток, госпитализированный с ожогами 98% тела, скончался, сообщает телеканал Москва 24.

Инцидент произошел вечером 24 января. Ребенок с приятелями находился в подъезде жилого дома по улице Берзарина. На месте происшествия нашли пустую канистру с характерным для керосина запахом.

Пострадавшего доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об "Умышленном причинении тяжкого вреда здоровью".

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович взял на контроль инцидент со школьником. По его словам, в первую очередь нужно разобраться в деталях произошедшего. Он пояснил, что следствие будет разбираться в том, что произошло и как это произошло, а его задача – понять, что привело к этому.