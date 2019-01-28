Получивший ожоги 98% тела подросток скончался

15-летний подросток, госпитализированный с ожогами 98% тела, скончался, сообщает телеканал Москва 24.
Инцидент произошел вечером 24 января. Ребенок с приятелями находился в подъезде жилого дома по улице Берзарина. На месте происшествия нашли пустую канистру с характерным для керосина запахом.
Пострадавшего доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об "Умышленном причинении тяжкого вреда здоровью".
Уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович взял на контроль инцидент со школьником. По его словам, в первую очередь нужно разобраться в деталях произошедшего. Он пояснил, что следствие будет разбираться в том, что произошло и как это произошло, а его задача – понять, что привело к этому.
Подростка, который получил ожоги 98% тела, могли поджечь его приятели
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