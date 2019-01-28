Электричка насмерть сбила мужчину в районе станции Голицыно

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Мужчина погиб под колесами электрички в районе станции Голицыно Белорусского направления МЖД, сообщили Агентству "Москва" в управлении на транспорте МВД России по ЦФО.

Поезд следовал в Москву из Одинцова. Мужчина 1986 года рождения, по предварительным данным, переходил железнодорожные пути в неустановленном месте.

На месте происшествия работают сотрудники транспортной полиции. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.