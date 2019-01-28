Власти Саратовской области назвали предварительную причину взрыва в кафе

Причиной взрыва газового баллона в кафе в Саратовской области мог стать сломанный вентиль, который привел к утечке газа, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу губернатора области.

Как уточнили в пресс-службе, запах газа первым почувствовал сотрудник службы спасения, который находился в кафе в качестве гостя.

"[Он] обнаружил баллон с сорванным вентилем", – говорится в сообщении.

Предположительно, утечка произошла из запасного газового баллона в подсобном помещении.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью.

После произошедшего сотрудники СК задержали женщину, арендовавшую помещение кафе.

26 января во время празднования юбилея местного жителя в подсобном помещении кафе произошел взрыв. Медики смогли оказать помощь 22 раненным, 13 человек госпитализировали, однако сам юбиляр, получивший 90% ожогов тела, вскоре умер в больнице.