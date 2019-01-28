Власти Саратовской области назвали предварительную причину взрыва в кафе

Причиной взрыва газового баллона в кафе в Саратовской области мог стать сломанный вентиль, который привел к утечке газа, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу губернатора области.
Как уточнили в пресс-службе, запах газа первым почувствовал сотрудник службы спасения, который находился в кафе в качестве гостя.
"[Он] обнаружил баллон с сорванным вентилем", – говорится в сообщении.
Предположительно, утечка произошла из запасного газового баллона в подсобном помещении.
Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью.
После произошедшего сотрудники СК задержали женщину, арендовавшую помещение кафе.
26 января во время празднования юбилея местного жителя в подсобном помещении кафе произошел взрыв. Медики смогли оказать помощь 22 раненным, 13 человек госпитализировали, однако сам юбиляр, получивший 90% ожогов тела, вскоре умер в больнице.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.