СК попросит арестовать арендатора пострадавшего от взрыва кафе под Саратовом

Фото: СК РФ по Саратовской области

Следствие просит суд арестовать арендатора кафе в Саратовской области, где взорвался газовый баллон, сообщает ТАСС. Заседание состоится в понедельник, 28 января.

26 января во время празднования юбилея 60-летнего местного жителя в подсобном помещении кафе произошел взрыв. Медики сумели оказать помощь 22 раненным, 13 человек госпитализировали, однако сам юбиляр, получивший 90% ожогов тела, вскоре умер в больнице. Власти оплатят похороны мужчины.

Среди пострадавших были дети шести и четырех лет. Их уже выписали. В реанимации по-прежнему остаются четыре человека.

После случившегося следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью. Предварительной причиной трагедии стало несоблюдение правил безопасности при эксплуатации газового оборудования. На следующий день сотрудники СК задержали женщину, арендовавшую помещение кафе.