Пострадавших при взрыве под Саратовом детей выписали из больницы

Двое детей, пострадавших при взрыве газового баллона в кафе в саратовском поселке Лысые Горы, покинули стены больницы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы губернатора региона Нину Попову.
"Дети в настоящее время выписаны из больницы", – отметила Попова.
Со слов местного министра здравоохранения Натальи Мазиной, пострадавшие дети являются родственниками. Мальчик отделался ожогом кисти, а девочка – небольшим повреждением на голени. После выписки их будут лечить в амбулаторных условиях.
26 января во время празднования юбилея 60-летнего местного жителя в подсобном помещении кафе произошел взрыв. Медики сумели оказать помощь 22 раненным, однако сам юбиляр, получивший 90% ожогов тела, вскоре умер в больнице. По словам Поповой, власти оплатят похороны мужчины.
Среди пострадавших были дети шести и четырех лет. Их состояние не вызывало опасений у врачей. В реанимации по-прежнему остаются четыре человека.
После случившегося следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью. Предварительной причиной трагедии стало несоблюдение правил безопасности при эксплуатации газового оборудования. На следующий день сотрудники СК задержали женщину, арендовавшую помещение кафе.
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