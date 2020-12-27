Фото: скриншот видео телеграм-канала "Подъем"

Мужчина умер при задержании на станции метро "Щукинская" в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД РФ.

В ведомстве рассказали, что сотрудники полиции задержали мужчину после его неадекватного поведения. Отмечается, что на замечания правоохранительных органов мужчина не реагировал и оказывал сопротивление. В министерстве уточнили, что в один момент мужчина потерял сознание, ему была вызвана скорая помощь.

"В ходе задержания неизвестный потерял сознание, ему была оказана доврачебная помощь и немедленно вызвана скорая помощь. Прибывшие медики констатировали смерть гражданина. По факту произошедшего проводится проверка, в том числе устанавливается причина смерти", – заявили в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что мужчина погиб после падения на пути на станции метро "Сокол" Замоскворецкой линии. Из-за инцидента на участке Замоскворецкой линии было остановлено движение. Поезда не ходили на участке от "Речного вокзала" до "Белорусской".