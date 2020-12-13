На участке Замоскворецкой линии временно не ходят поезда из-за пассажира на путях

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

На участке Замоскворецкой линии остановлено движение из-за пассажира на путях. Об этом говорится на официальной странице департамента транспорта в Telegram.

Инцидент произошел на станции "Сокол". Информации о состоянии пассажира не поступало.

Сейчас движение поездов восстановлено, специалисты прикладывают все усилия для стабилизации графика.

В конце ноября электропоезда, следующие по Октябрьской железной дороге по направлению в Москву, опаздывали из-за плохого самочувствия пассажира. Поезд "Ласточка" для оказания помощи был оставлен в Крюкове.