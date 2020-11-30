Поезда задерживаются на Октябрьской железной дороге по направлению в Москву

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Электропоезда, следующие по Октябрьской железной дороге по направлению в Москву, опаздывают на 10 и более минут, сообщили ТАСС в пресс-службе АО "Московско-Тверская пригородная пассажирская компания".

Уточняется, что из-за оказания помощи пассажиру одна "Ласточка" простояла в Крюкове порядка 40 минут. Остальные составы по цепочке начали задерживаться.

Сейчас движение электричек вводится в график.

Ранее четыре человека стали жертвами столкновения автомобиля с товарным поездом на Кубани. ДТП случилось на железнодорожном переезде в Усть-Лабинском районе.

Машинист поезда для остановки применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось. По предварительным данным, причиной ДТП стало нарушение ПДД водителем автомобиля.