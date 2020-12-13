В Новосибирске подросток впал в кому после конфликта с продавцом магазина

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Подросток в Новосибирске получил серьезную травму головы и впал в кому после конфликта с продавцом магазина, сообщается на сайте СУ СК РФ по региону.

По данным следствия, накануне двое несовершеннолетних катались на сноубордах недалеко от магазина "Краски" на улице Каменской. Продавец магазина вышел на улицу, стал прогонять подростков, схватил одного из них за одежду и якобы столкнул его с лестницы.

"В результате падения ребенок получил травму и кровоизлияние в мозг, потерял сознание и впал в кому. В тяжелом состоянии он сейчас находится в реанимации. По данному факту СК России по Новосибирской области проводит доследственную проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", – сообщает управление.

Ранее в Волгоградской области подросток погиб, провалившись под лед. Тело 15-летнего молодого человека, чей рюкзак нашли на берегу Волги, извлекли из воды 4 декабря. В поиске ребенка принимали участие полицейские, сотрудники МЧС и водолазы.