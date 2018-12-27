На оранжевой ветке метро поезда идут по графику

На станции "Теплый стан" мужчина присел на рельсы и нарушил график движения поездов

Поезда на Калужско-Рижской линии московского метро идут по графику. Движение восстановлено после сбоя, который произошел утром 27 декабря.

"Движение на Калужско-Рижской линии введено в график", – сообщает пресс-служба подземки.

Поезда на южном участке оранжевой линии шли с увеличенными интервалами из-за происшествия с пассажиром. По сообщениям очевидцев в Twitter, происшествие случилось между "Ясенево" и "Теплым станом".

По данным телеканала Москва 24, причиной сбоя в работе стало то, что пассажир спустился на пути. Инцидент произошел на станции "Теплый стан": "по путям бегал мужчина". Она не пострадала.