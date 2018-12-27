Поезда на юге оранжевой ветки ходят с увеличенными интервалами

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Интервалы движения поездов увеличены на южном участке Калужско-Рижской линии. По данным пресс-службы столичной подземки, причиной задержки составов стал инцидент с пассажиром.

Отмечается, что в настоящее время движение поездов вводится в график.