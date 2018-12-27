В Подмосковье пассажирский поезд сбил двух мужчин

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Рано утром 27 декабря в районе станции "47 км" Рязанского направления МЖД пассажирский поезд сообщением Санкт-Петербург-Астрахань сбил двух человек, передает Агентство "Москва".

Как уточнили в пресс-службе Управления на транспорте МВД, один из пострадавших от полученных травм скончался.

Сообщается, что мужчины переходили железную дорогу по настилу.

В настоящее время на месте происшествия работают специалисты. Они устанавливают обстоятельства произошедшего.