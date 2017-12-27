Прокурор Москвы взял на контроль инцидент со стрельбой на фабрике "Меньшевик"

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Прокурор Москвы взял на личный контроль ситуацию на фабрике "Меньшевик" на юго-востоке столицы, где утром открыли стрельбу. Об этом заявила руководитель пресс-службы прокуратуры города Людмила Нефедова, сообщает РИА Новости.

Стрельбу открыли 27 декабря утром. По данным столичного главка СК РФ, устроил ее бывший владелец предприятия Илья Аверьянов в результате конфликта с нынешним. Один человек погиб. По сведениям СМИ, это 31-летний Алексей Костиков. Экс-владелец предприятия подчеркнул, что не хотел никого убивать. Тем не менее он признал, что попал в одного человека. По словам Аверьянова, это произошло случайно.

Аверьянов поделился своей версией событий: согласно ей, предприятие хотят отобрать незаконным путем. Стало известно, что его фирмы должны компании ООО "Денэм Холл" свыше 70 миллионов рублей. Владелец кредитовавшей организации – некий Шамсутдин Раджабов.

На месте ЧП работают Росгвардия и полиция, подозреваемого в стрельбе ищут. Родственники Аверьянова добавили, что у него было разрешение на оружие. Кроме того, они отметили, что мужчина отличался вспыльчивым характером.

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