Родственники рассказали о характере стрелка на фабрике "Меньшевик" в Москве

27 декабря, 13:36
Фото: Агентство "Москва"
Родственники бывшего владельца фабрики "Меньшевик" Ильи Аверьянова, открывшего стрельбу на предприятии, заявили, что у него было разрешение на оружие.
По их словам, мужчина всегда отличался вспыльчивостью и мог начать скандал из-за мелочей, сообщает RT.
Стрельбу открыли 27 декабря утром. Изначально сообщалось о захвате заложников, но сведения опровергли. Аверьянов поделился своей версией событий: согласно ей, предприятие хотят отобрать незаконным путем.
На месте происшествия работают Росгвардия и полиция, подозреваемого в стрельбе ищут. Погиб один человек. По данным СМИ, это 31-летний Алексей Костиков. Информации о раненых пока нет.
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