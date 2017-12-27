Родственники рассказали о характере стрелка на фабрике "Меньшевик" в Москве

Фото: Агентство "Москва"

Родственники бывшего владельца фабрики "Меньшевик" Ильи Аверьянова, открывшего стрельбу на предприятии, заявили, что у него было разрешение на оружие.

По их словам, мужчина всегда отличался вспыльчивостью и мог начать скандал из-за мелочей, сообщает RT.

Стрельбу открыли 27 декабря утром. Изначально сообщалось о захвате заложников, но сведения опровергли. Аверьянов поделился своей версией событий: согласно ей, предприятие хотят отобрать незаконным путем.

На месте происшествия работают Росгвардия и полиция, подозреваемого в стрельбе ищут. Погиб один человек. По данным СМИ, это 31-летний Алексей Костиков. Информации о раненых пока нет.

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