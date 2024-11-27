Украинский беспилотник сбит в Мелитополе

Фото: министерство обороны РФ

Беспилотник ВСУ сбит в Мелитополе, опасность новых атак сохраняется. Об этом пресс-служба городской администрации сообщила в телеграм-канале.

По данным мэрии, в отдельных районах Мелитополя слышны звуки взрывов. Горожан призвали сохранять спокойствие.

Утром 27 ноября два украинских БПЛА сбили в районе Качи в Севастополе. Как рассказал губернатор города Михаил Развожаев, осколки упали в районе Орловки рядом с Качинским шоссе.

В ночь на 26 ноября силы ПВО России уничтожили и перехватили 39 украинских дронов над Ростовской, Брянской, Белгородской, Курской, Орловской и Воронежской областями, а также над территорией Крыма.