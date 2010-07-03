Автомобиль влетел в остановку на севере Москвы

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Водитель автомобиля наехал на остановку общественного транспорта в столичном районе Бескудниковском, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на столичное управление ГИБДД.

Авария произошла в 19:20 на Бескудниковском бульваре, в районе дома 16. Водитель транспортного средства с места происшествия скрылся.

По предварительным данным, пострадавших нет. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее пассажирский автобус столкнулся с такси на Каширском шоссе. Пострадали два человека. Движение на участке было затруднено.