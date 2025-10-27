Фото: телеграм-канал "Следком Крыма и Севастополя"

Опрокинувшийся плавучий кран в Севастополе не был введен в эксплуатацию. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

Согласно информации ведомства, в момент крушения проводились испытания грузового устройства крана.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Пострадавшим и семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь.

О крушении крана в Южной бухте Севастополя стало известно вечером 27 октября. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что ЧП произошло из-за нештатной ситуации при проведении работ.

По данным регионального СУ СК, в результате падения крана погибли 2 человека, еще свыше 20 получили травмы. Следователи дадут оценку действиям лиц, ответственных за введение в эксплуатацию плавучего крана.