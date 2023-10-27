27 октября, 16:56Происшествия
В Роспотребнадзоре назвали причину заражения детей норовирусом в Перми
Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Евгений Самарин
Причиной заражения детей, участвовавших в фестивале цирковых коллективов в Перми, норовирусом оказались заболевшие сотрудники кафе гостиницы. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального управления Роспотребнадзора.
"Причиной стали заболевшие сотрудники пищеблока, где питались дети. Управлением РПН по Пермскому краю выдано предписание о приостановке деятельности пищеблока", – говорится в сообщении.
Ведомство отметило, что материалы о нарушении передали в суд. В отношении организатора составили протокол по статье 19.7 Кодекса об административных правонарушениях РФ.
Как уточнили в Роспотребнадзоре, пробы, которые специалисты собрали в столовой, еще анализируются. За детьми установили меднаблюдение. Медики оценивают их состояние как стабильное.
26 октября в Перми госпитализировали 15 участников фестиваля. Позже число пострадавших детей выросло до 20.
Как сообщил представитель организатора мероприятия, дети питались в гостинице "Профсоюзная". Там подавали завезенную еду от индивидуального предпринимателя.
По факту произошедшего региональный главк СК РФ возбудил уголовное дело о небезопасном оказании услуг.
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