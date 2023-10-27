СК просит суд арестовать обвиняемого в попытке отравления армавирских летчиков

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Следствие ходатайствовало перед Армавирским городским судом об аресте мужчины, которого обвиняют в попытке отравления выпускников местного летного училища. Об этом сообщил телеграм-канал СУ СКР по Краснодарскому краю.

"Следствие ходатайствует об аресте обвиняемого в совершении террористического акта", – уточнили в СК.



Ранее в отношении 33-летнего уроженца Мелитополя СК РФ по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело по статье 205 УК РФ ("Террористический акт").

Его обвиняют в том, что в октябре 2023 года он организовал доставку отравленного алкоголя и торта для выпускников Армавирского военного авиационного училища.

Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов рассказал, что агент разведки Украины попытался отравить 20-килограммовым тортом и ящиком виски 77 российских летчиков.

Возможного соучастника неудавшейся диверсии Егора Семенова арестовали на 15 суток за мелкое хулиганство.

ФСБ задержала жителя Кабардино-Балкарии за попытку вступить в ВСУ