Число пострадавших от падения БПЛА в Египте увеличилось до 6

Фото: телеграм-канал Readovka

При падении неизвестного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в египетском городе Таба пострадали шесть человек. Об этом представитель вооруженных сил Египта Гариб Абдель Хафез Гариб написал на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

“Неизвестный беспилотник упал сегодня утром, 27 октября, возле одного из зданий рядом с больницей Таба", – сообщил он.

Все пострадавшие уже выписаны из больницы после инцидента в курортном городке на границе с Израилем. Представитель вооруженных сил Египта добавил, что инцидент расследует специальная комиссия заинтересованных сторон.

Ранее пограничники Египта получили ранения из-за случайного попадания осколков снаряда израильского танка. Он случайно выстрелил в египетский пост на границе. Израильские военные выразили военнослужащим сожаление по поводу ошибочного обстрела египетской границы.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи".

В результате боевых действий со стороны сектора Газа погибли 7 028 человек и еще 18 484 пострадали, со стороны Израиля – погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.

Кроме того, число россиян, погибших в ходе палестино-израильского конфликта, достигло 23.

РФ готовится эвакуировать из сектора Газа более 900 граждан России и СНГ