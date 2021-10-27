Фото: AP Photo/Francois Mori

Северный вокзал в Париже эвакуировали из-за забытого багажа, сообщается на странице системы пригородных электричек RER в Twitter.

"Движение между Лионским вокзалом и Северным вокзалом прервано в обоих направлениях из-за багажа, забытого на Северном вокзале", – говорится в сообщении.

Отмечается, что возобновление движения поездов было запланировано на 17:00 по местному времени (18:00 по московскому времени).

Ранее сообщалось, что все вылеты из всех аэропортов Парижа временно не осуществлялись из-за отключения электросистем. Посадки на борт продолжали проходить в обычном режиме.

