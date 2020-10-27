В Индии мужчина ранил ножом актрису после отказа выйти за него замуж

Фото: instagram.com/malvimalhotrа

В Мумбаи мужчина нанес три ножевых ранения индийской актрисе Мальви Мальхотре после того, как она отказалась выйти за него замуж, сообщает местное издание Hindustan Times.

Девушка была знакома с нападавшим около года. Недавно он предложил ей выйти замуж. Мужчина не смог смириться с отказом и попытался поговорить с ней, однако Мальхотра проигнорировала его.

В результате при встрече мужчина ударил возлюбленную ножом три раза. Пострадавшую увезли в больницу, ее состояние оценивается как стабильное.

Ранее в столичном районе Вешняки мужчина нанес своему соседу ножевые ранения. Потерпевшему оказали своевременную медицинскую помощь. Против подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".

До этого 24-летний москвич сломал нож при попытке зарезать мать. После этого злоумышленник начал избивать женщину, однако его оттащил другой мужчина.