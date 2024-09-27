До 9 человек увеличилось число погибших во время взрыва в Дагестане

До 9 человек увеличилось число погибших во время взрыва на АЗС в Дагестане, заявили в телеграм-канале МЧС РФ.

"Спасатели МЧС России извлекли из-под завалов тела еще двоих погибших", – уточнили в ведомстве.

По последним данным министерства, в ЧП пострадали 10 человек.

Взрыв на АЗС в пригороде Махачкалы произошел 27 сентября. Из-за этого полностью было разрушено здание АЗС. Кроме того, начался пожар, который перекинулся на соседние техническую станцию и столовую. Позже сотрудникам МЧС удалось локализовать возгорание.

В связи с произошедшем Следственный комитет России по региону возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц".

В свою очередь, в Генпрокуратуре заявили, что надзорное ведомство открыло круглосуточную горячую линию +7 928 514-05-00 для помощи местным жителям. Помимо этого, была частично ограничена подача газа в поселке Новый Хушет в пригороде Махачкалы.

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