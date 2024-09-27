Мужчина напал на семейную пару в ТЦ в Котельниках

Фото: телеграм-канал "РИАМО | Новости Подмосковья и Москвы"

Мужчина напал на семейную пару в торговом центре в Котельниках. В связи с произошедшим в Люберцах было заведено уголовное дело по статье о хулиганстве, сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

В ведомстве заявили, что расследование было начато на основании публикаций СМИ. Журналисты сообщали, что на семейную пару напал уроженец Закавказья. Это произошло, когда злоумышленник снимал деньги в банкомате. Он подумал, что потерпевшие хотели узнать пароль от его карты, что и послужило поводом для агрессии.

В настоящий момент следователи и криминалисты устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее уголовное дело было заведено по факту нападения неизвестного на мотоблогера Анну Макаренкову, известную как АнютаМини. Инцидент произошел 21 сентября на северо-западе Москвы. Злоумышленник пытался угнать мотоцикл блогера, однако сделать это ему не удалось, после чего он распылил в лицо потерпевшей содержимое баллончика, украл телефон и скрылся.