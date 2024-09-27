ФСБ: агент СБУ собирал сведения о Крымском мосте, работая монтером путей

Фото: 123RF/grigorenko

Задержанный в Крыму агент украинских спецслужб работал монтером железнодорожного пути и собирал информацию о военных перевозках на станциях Керчь и Тамань. Об этом он сообщил на допросе, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону.

Как сообщил задержанный, он передавал сотруднику СБУ, который представился как Гетман, через мессенджер фото и координаты систем противовоздушной обороны.

Другой задержанный утверждает, что приехал в Крым для осуществления шпионской деятельности в интересах Украины. Проживая в Севастополе, он направил представителям ГУР МО Украины свыше 30 снимков и координат военных объектов. За это, по словам мужчины, ему выплачивали от 20 до 70 долларов, которые он обналичивал через криптобот.

На задержанных уже возбудили уголовные дела по статьям о госизмене и шпионаже. Теперь им грозит лишение свободы вплоть до пожизненного. Сейчас злоумышленников арестовали.

Два агента, которые работали на спецслужбы Украины, были задержаны в Крыму 27 сентября. Выяснилось, что мужчины передавали украинской стороне данные о российских военных объектах.

Одним из задержанных является 45-летний житель Крыма, который самостоятельно предложил свою помощь, связавшись по открытому GSM-каналу мобильной связи со Службой безопасности Украины.

