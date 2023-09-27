Толпа мародеров в Филадельфии ограбила магазины и разбросала устройства Apple – СМИ

Фото: 123RF/rokastenys

Группа мародеров ограбила несколько магазинов и разбросала по улице устройства Apple в Филадельфии вечером 26 сентября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал FOX 29.

Накануне вечером местная полиция стала получать сообщения о группах молодежи, которые направлялись в центр города. Позже начали поступать сообщения о том, что молодые люди врываются в магазины и грабят их.

Пострадал в том числе и магазин Apple. Злоумышленники попытались украсть смартфоны iPhone и планшеты iPad. Позже они поняли, что из-за противокражной системы не смогут пользоваться устройствами, и побросали их на улице.

Отмечается, что толпа насчитывала до 100 человек. Полиции удалось задержать около 15–20 из них. При обыске у задержанных обнаружили как минимум два огнестрельных оружия.

Ранее в США, в городе Норт-Платт штата Небраска, взорвался вагон поезда с хлорной кислотой. В результате вспыхнул пожар, начал выделяться сильный токсичный дым. Было решено эвакуировать местное население.

