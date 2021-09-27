СК начал проверку после пожара в больнице под Воронежем, где погибла пациентка

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СК проводит доследственную проверку по факту пожара в реанимационном отделении больницы в городе Лиски Воронежской области, сообщает РИА Новости.

Информация о пожаре в палате реанимационного отделения Лискинской районной больницы поступила в 02:34. В результате из медучреждения эвакуировали 31 человека. Погибла женщина 1939 года рождения.

В 02:58 пожар потушили на площади 15 квадратных метров. Следователи проводят проверку. Выполняется комплекс мероприятий, направленных на полное установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее была названа предварительная причина пожара в больнице в городе Лиски. По информации единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС), возгорание возникло от зарядки телефона.

Огонь вспыхнул на втором этаже – "красная зона" пятиэтажного здания в палате № 3 размером 3 на 4 метра. В момент возникновения пожара в палате находились четыре человека. Эвакуация была проведена только со второго этажа больницы. Сейчас медучреждение продолжает работу в штатном режиме.