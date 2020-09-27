Число пострадавших при обрушении в Ступине возросло до 39

Фото: СК РФ

Количество пострадавших при обрушении перехода на предприятии в подмосковном Ступине возросло до 39 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС России.

"По уточненным данным, количество пострадавших – 39 человек", – сказал представитель ведомства, уточнив, что 18 из них находятся в тяжелом состоянии.

Пешеходный переход обрушился на территории компании FM Logistic в деревне Сидорово. На месте ЧП работают спасатели и другие специалисты, оказывающие помощь пострадавшим и в разборе конструкций. Пострадавших эвакуируют на медицинском вертолете "Ансат".

По предварительным данным, обрушение произошло из-за перегруза моста. В настоящий момент выясняются возможные другие причины обрушения. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Следователи намерены опросить в ближайшее время сотрудников и руководство предприятия.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев поручил министру здравоохранения региона оказать всю необходимую помощь пострадавшим. В пресс-службе регионального правительства заявили, что мост обрушился на инженерные коммуникации.

