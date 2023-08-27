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Турист из Краснодара погиб при восхождении на Эльбрус. Об этом сообщается на сайте управления МЧС по Кабардино-Балкарской Республике.

"В 08:00 27.08.23 года поступила информация о том, что на горе Эльбрус, турист из города Краснодара на высоте 5 000 метров сорвался с горы и получил травмы несовместимые с жизнью", – отметили в ведомстве.

По данным МЧС, турист был в составе группы из 14 человек. В 12:30 спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России с помощью коммерческого вертолета эвакуировали тело в село Терскол. Тело мужчины спасатели передали следственно-оперативной группе правоохранительных органов. В настоящее время выясняются причины и обстоятельства случившегося. Кроме того, с родственниками погибшего работают психологи ведомства.

В ведомстве жителям и гостям республики напомнили, что горы считаются местом повышенной опасности. МЧС порекомендовало гражданам проявлять предельную внимательность на туристических маршрутах.

До этого сообщалось, что камнепад случился 12 августа в Черкесском районе на высоте 3 500 метров. Под обрушение камней попала группа туристов из Санкт-Петербурга. Пять человек пострадали, и один погиб. Им оказался мужчина 1989 года рождения.



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